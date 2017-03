PRF prende homem em flagrante no Rio de Janeiro por crime ambiental

A Polícia Rodoviária Federal prendeu hoje (26) um homem em flagrante, por crime ambiental, durante blitz na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, sul fluminense. Com o motorista do Palio, cujo nome não foi divulgado, os policiais encontraram mais de 70 pássaros silvestres da espécie trinca-ferro, oriundos da cidade de São Lourenço (MG), que seriam vendidos no Rio de Janeiro.

O motorista confessou que receberia R$ 600 para buscar as aves e entregá-las ao dono de uma pet shop. As aves seriam vendidas em uma feira, em São Gonçalo, região metropolitana da capital fluminense.

As aves estavam acondicionadas em pequenas caixas de papelão, no porta-malas do veículo. Muitas já estavam mortas. A ocorrência foi feita na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde o suspeito foi indiciado por crime ambiental.

