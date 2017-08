PRF prende casal em veículo furtado e clonado

O condutor, juntamente com a passageira e o veículo, foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara/MS. / Divulgação

No início da madrugada de quinta-feira (24), no km 141 da BR-262, em Água Clara/MS, policiais rodoviários federais abordaram o veículo VW/Fox com placas aparentes de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem, de 28 anos tendo como passageira a esposa, de 24.

O veículo tinha sinais de adulteração nos itens identificadores e apresentava características de dublê. Em consulta aos sistemas PRF, constatou-se que o original também tem placa de Belo Horizonte/MG, com queixa de furto/roubo em 22/12/2016.

O homem declarou que pegou o veículo em Ribeirão Preto/SP e o levaria a Campo Grande/MS. Disse não saber que o mesmo era produto de furto/roubo. A passageira informou que estava apenas acompanhando o marido.

O condutor, juntamente com a passageira e o veículo, foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara/MS.

Veja Também

Comentários