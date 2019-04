PRF prende casal com meia tonelada de maconha na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu hoje (27) um casal com meia tonelada de maconha, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a PRF, a droga abasteceria o tráfico de drogas de comunidades da zona norte do Rio.

A PRF informou que os dois foram presos durante ações de patrulhamento de equipes do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) na rodovia para coibir a entrada de armas e drogas no estado. Os agentes desconfiaram do motorista de um carro e pediram que ele parasse. O homem não obedeceu e fugiu em alta velocidade. O motorista perdeu a direção na entrada do Arco Metropolitano, saiu da pista e foi alcançado depois de tentar fugir pelo matagal.

No carro, os agentes encontraram mais de 500 tabletes de maconha espalhados em várias partes do carro. A polícia informou que os dois confessaram que vinham de Foz do Iguaçu, no Paraná, e que receberiam uma quantia em dinheiro para entregar o carregamento nas proximidades da Avenida Brasil, na zona norte do Rio. O caso foi registrado na 52ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu).