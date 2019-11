PRF passa a usar Dodge Challenger apreendido em ação contra o tráfico

A partir da próxima semana, a Polícia Rodoviária Federal passa a usar como viatura o carro Dodge Challenger RT, apreendido em uma operação contra o tráfico internacional de drogas em abril de 2017 no Paraná.

Cedido à PRF pela Justiça Federal de Umuarama (PR), o carro, que foi caracterizado em Curitiba, será utilizado em Foz do Iguaçu, na região da fronteira com o Paraguai. Como se trata de uma destinação provisória, já que ainda não existe trânsito em julgado da sentença que decretou o perdimento do bem, o carro será utilizado prioritariamente em ações educativas da polícia.

Com 372 cavalos-vapor de potência, o veículo foi fabricado em 2010, nos Estados Unidos. O valor estimado ultrapassa os R$ 245 mil. O carro estava guardado há mais de dois anos em um pátio de Cascavel. “A utilização do veículo pela autoridade policial certamente será promovida de modo a manter sua conservação, evitando-se a precoce deterioração em virtude da ociosidade e da sujeição dos bens às intempéries e outros desgastes derivados de sua estagnação em depósito”, diz trecho da decisão do juiz José Carlos Fabri, da 1ª Vara Federal de Umuarama.

O confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico drogas afins é estabelecido no artigo 243 da Constituição Federal.

* Com informações da Polícia Rodoviária Federal