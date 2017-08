PRF intercepta carregamento com mais de meia tonelada de maconha

No km 286 da BR-158, na tarde desta terça-feira (29), em Três Lagoas/MS, os policiais rodoviários federais juntamente com a Polícia Militar deram ordem de parada ao veículo Hyundai/Tucson com placas aparentes de Dourados/MS. O condutor não obedeceu e empreendeu fuga.

Alguns quilômetros à frente, o motorista parou e dois homens fugiram a pé em direção à mata de eucalipto, não sendo possível localizá-los.

No interior do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 596,4 kg (quinhentos e noventa e seis quilos e quatrocentos gramas) da droga, cujo o valor estimando de revenda é em torno de R$ 715 mil (setecentos e quinze mil reais).

A equipe constatou ainda, que o automóvel possuía sinais de adulteração, com placas originais de Patos de Minas/MG.

O automóvel e a droga foram encaminhados para Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas/MS.

