PRF inicia Operação Semana Santa nesta quinta-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta quinta-feira (13) a Operação Semana Santa com reforço do policiamento nas rodovias federais do País. As ações do Órgão terão início às 00h da quinta-feira (13) e vão até às 23h59 de domingo (16). Durante este período, policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do Órgão. Na mesma operação, em 2016, a PRF registrou uma redução de 18% no índice de óbitos e de 44% no índice de acidentes graves em rodovias federais, em relação ao mesmo período em 2015 ( comparativo nacional).

A operação visa, além da diminuição do número e letalidade dos acidentes, garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais e contará com atividades para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e às ultrapassagens indevidas. Também serão realizadas ações operacionais direcionadas para o combate à criminalidade.

Os planejamentos para as ações da PRF fazem parte da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011 – 2020, lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que o Brasil se comprometeu a adotar medidas para reduzir a violência no trânsito. O Brasil, assim como os demais países signatários das medidas da ONU, estipulou uma meta de redução de 50% das mortes no trânsito na década 2011-2020.

O planejamento das ações da PRF nesta Operação Semana Santa levaram em consideração a análise de dados estatísticos com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes graves, ou seja, acidentes que resultem em vítima fatal ou vítimas ferida gravemente. A análise permitirá a otimização dos recursos humanos e materiais da instituição, focando a fiscalização em pontos e horários críticos para coibir comportamentos de risco como: ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e a mistura fatal de álcool e direção.

Fiscalização – Durante os quatro dias de operação, a PRF fará fiscalizações de motocicletas, com foco nas infrações que potencializam a ocorrência de acidentes e sua gravidade como uso e regularidade do capacete, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e habilitação.

Policiais rodoviários federais também reforçarão as fiscalizações de ultrapassagens forçadas ou proibidas, além de conferir se os motoristas estão utilizando o cinto de segurança e os dispositivos adequados para o transporte seguro de crianças.

Educação para o trânsito – Além do patrulhamento ostensivo, a PRF também promoverá ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos, o condutor será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

No Mato Grosso do Sul as fiscalizações serão realizadas prioritariamente em rondas ostensivas, com fiscalizações volantes em turnos de 24horas ininterruptos. Policiais trabalharão em escala diferenciada para garantir aumento das fiscalizações, inclusive com emprego de Policiais Rodoviários Federais que exercem atividades administrativas. Todas 22 (vinte e duas) Unidades Operacionais da PRF em Mato Grosso do Sul realizarão fiscalizações com radares fotográficos, etilômetros (bafômetros), patrulhamentos e abordagens, inclusive educativas, nos mais de 3670 (três mil seiscentos e setenta) quilômetros de rodovias federais no Mato Grosso do Sul.

Emergências nas rodovias federais devem ser informadas à PRF através do telefone de emergência 191, cuja ligação é gratuita e pode ser realizada em todo país.

Restrição de tráfego – A PRF restringiu o tráfego de alguns tipos de combinações de veículos, em razão da segurança para os demais veículos em momentos de ultrapassagens, já que, dificultam estas manobras. Assim, o tráfego de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET será restrito nos trechos de pista simples em determinados dias e horários.

A restrição visa aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias de pista simples, maior parte da malha viária nacional. Nos dias e horários de maior movimento, esses veículos não poderão transitar. Essa restrição não será aplicada nos estados de Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia.

Dicas de trânsito – A PRF recomenda algumas condutas para a realização de uma viagem segura:

- Lembre-se que os faróis ligados são obrigatórios em rodovias, durante o dia e a noite;

- Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar. Verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

- Planeje a viagem, lembre-se de programar paradas em locais adequados para alimentação, abastecimento e descanso;

- Mantenha a atenção na rodovia;

- Respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

- Não ligue o pisca alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

- Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade.



