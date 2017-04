PRF inicia operação em rodovias federais do Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou hoje (20) uma operação especial para o feriado de Tiradentes, com reforço no policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A operação vai até as 23h59 do próximo domingo (23), também feriado no Rio em homenagem a São Jorge.

Neste período, policiais rodoviários federais concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão. Segundo a PRF, entre a quinta-feira que antecede o feriado e o domingo observa-se um aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias federais, incluindo ônibus e veículos de carga. Isso contribui para o aumento da violência no trânsito, provocando crescimento no número de acidentes graves, feridos e mortos.

A PRF contará com 2.047 viaturas, 928 motocicletas, 2.714 aparelhos de etilômetro, também conhecido como bafômetro, e 203 radares portáteis. A PRF também fará fiscalizações de motocicletas, com foco nas infrações que potencializam a ocorrência de acidentes e sua gravidade, como uso e regularidade do capacete, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e habilitação.

No Rio de Janeiro, haverá reforço do policiamento nos trechos com maior movimento, como as rodovias Niterói-Manilha (BR-101), Rio-Santos (BR-101) e Ponte Rio-Niterói (BR-101). Além dessas, a Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040), Rio-Teresópolis (BR-116), rodovia Lúcio Meira (BR-393), a BR-101 Norte (Campos-Macaé) e a BR-356 também terão ações de policiamento preventivo para redução dos acidentes.

Segundo o órgão, durante o feriado da Semana Santa, foram contabilizados 60 mil flagrantes de excesso de velocidade. Mais 5,8 mil motoristas foram autuados por ultrapassar em locais proibidos. De acordo com a polícia, acidentes envolvendo excesso de velocidade e ultrapassagem indevida têm altos índices de letalidade.

Aproximadamente 40% das mortes registradas durante o último feriadão ocorreram no último dia de operação, isto é, no domingo. Por conta disso, a PRF considera o último dia deste feriado como o mais crítico e orienta para que os usuários não deixem para viajar de última hora, dirijam descansados e, se possível, evitem os horários de maior fluxo.

*Estagiário sob supervisão de Lílian Beraldo

Veja Também

Comentários