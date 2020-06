PRF faz parceria com Disque Denúncia para combate ao crime organizado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Disque Denúncia firmaram um acordo de cooperação técnica no Rio de Janeiro hoje (16) com a finalidade de combate ao crime organizado no estado. O superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Silvinei Vasques, disse que as tecnologias, metodologias e experiências, de interesse público institucional, serão desenvolvidas para análise de dados e troca de informações para otimizar o serviço policial.

“Essa integração entre a Polícia Rodoviária Federal e o Disque Denúncia é muito importante para a sociedade fluminense. Apreendemos toneladas de entorpecentes e prendemos centenas de criminosos. Com o intercâmbio de conhecimentos teremos resultados mais positivos”, disse Vasques.

O diretor de relações institucionais do Disque Denúncia, Jonas Machado, explicou que a parceria do Disque Denúncia com a PRF, com a integração de sistemas e logística operacional, é uma inovação para desenvolver “ainda mais o serviço prestado ao Rio de Janeiro”.

Anonimato

O Disque Denúncia é uma central de atendimento especializada em atender a população que vivencia ou presencia ações criminosas. Os relatos recebidos por meio das ligações anônimas são recebidos e repassados às autoridades com rapidez e eficácia.

O telefone do Disque Denúncia é (21) 2253-1177.