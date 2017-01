PRF confessa morte de empresário e investigação nega briga e buraco

Investigação da Polícia Civil sobre a morte do empresário Adriano Corrêa pelo policial rodoviário federal Ricardo Sun Moon, em Campo Grande, concluiu que o houve pedido de apoio à polícia de trânsito antes dos tiros e que vítimas e suspeito não brigaram. Moon foi indiciado por homicídio doloso ocorrido no dia 31 de dezembro de 2016, na avenida Ernesto Geisel.

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (17) pela delegada Daniela Kades, da 1ª Delegacia de Polícia Civil, o policial fez várias ligações ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e as gravações demonstram que ele pediu apoio policial.

"Houve uma abordagem por parte do indiciado e, durante durante a abordagem, o policial liga para 190 solicitando que a policia militar de trânsito compareça ao local dos fatos, uma vez que o automóvel dele quase teria sido colidido por outro automóvel, e que suspeita de que o condutor estaria embriagado. Ele solicita a polícia e o teste de alcoolemia", explicou.

Na mesma ligação, o agente da PRF ainda interrompe a conversa com o atendente do Ciopes e pede várias vezes para que ocupantes não desçam do automóvel e não se aproximem dele.

"Ele fala também em vários momentos 'eu vou mostrar', a gente acredita que seja sobre a funcional de policial, mas não dá pra saber. E solicita comparecimento rapidamente porque seriam três [ocupantes do carro] e ele apenas um", informou Daniela Kades.

As ligações feitas pelo PRF foram gravadas e anexadas ao inquérito, segundo a delegada, e toda a ação aconteceu entre às 5h50 e 6h01 (de MS), sendo a última ligação feita quando o empresário já havia colidido contra o poste de energia elétrica.

Conforme a investigação, o policial rodoviário seguia pela avenida Ernesto Geisel e quando passava pela rua Pimenta Bueno foi fechado pela caminhonete dirigida pelo empresário e ocupada por mais duas pessoas. Tanto as vítimas quanto o policial confirmam a fechada.



Na versão das vítimas à Polícia Civil, o empresário fechou o carro do policial ao desviar de um buraco. No entanto, a investigação concluiu que não havia buraco na rua e nem vestígio de buraco que tenha sido tapado recentemente.

A delegada afirmou que não ficou comprovado que houve perseguição do policial ao veículo das vítimas, mas os depoimentos confirmaram que a abordagem ocorreu no cruzamento com a rua 26 de agosto, no semáforo. A principal divergência é sobre os momentos que antecederam os disparos.

As vítimas disseram que o empresário manobrou a caminhonete com intenção de sair do local, enquanto o policial diz que se sentiu ameaçado depois que a vítima avançou com o veículo em sua direção. A perícia constatou que sete tiros foram disparados. Três deles atingiram a parte frontal da caminhonete, dois na porta do motorista e outros dois na porta do passageiro atrás do motorista. O empresário foi atingido por cinco disparos e o adolescente por um na perna.

"Sabemos que de fato a caminhonete saiu do local e que nesse momento houve os disparos, mas não podemos afirmar ainda o que de fato aconteceu. Tivemos quatro depoimentos. Autor, vítimas e testemunha. E provas do veículo e do local. Versões e incongruências foram reproduzidos no dia dos fatos e o laudo técnico vai apontar qual versão é mais verosimilhante aos fatos analisados na caminhonete, no local e no corpo da vítima", explicou.

Questionada sobre a legalidade da atitude do policial, a delegada afirmou que não cabe à Polícia Civil afirmar se houve ou não abuso de autoridade durante a abordagem. "A questão de comportamento de abordagem ou não é questão administrativa e vai ser verificada através da corregedoria da PRF. O trabalho da Polícia Civil é apurar o fato de homicídio doloso e dupla tentativa de homicídio", finalizou.

O inquérito foi concluído com 531 páginas e encaminhado ao Poder Judiciário, respeitando prazo estabelecido quando o réu está preso. Os delegados plantonistas Enilton Zalla Pires, que atendeu o local do crime no dia 31 de dezembro, e João Eduardo Davanço, que fez o flagrante, participaram das investigações, concluídas pela delegada Daniela Kades, da 1ª DP.

Segundo a delegada, 20 pessoas foram ouvidas e 15 consideradas testemunhas. O policial permanece preso à disposição da Justiça e a Polícia Civil aguarda ainda laudos que não ficaram prontos e que serão anexados a um inquérito complementar.

