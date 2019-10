PRF: apreensão nas rodovias federais do Rio aumenta 66% este ano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu desde o início do ano mais de 20 toneladas de entorpecentes nas rodovias federais de acesso ao Rio. De acordo com balanço da PRF, a maior parte das drogas foi encontrada em fundos falsos de veículos e as drogas foram apreendidas em várias rotas alternativas usadas pelos traficantes para entrar no estado, tentando fugir das operações policiais.

A PRF informou que, com o reforço no policiamento nas principais rodovias federais do Rio, o volume total de entorpecentes apreendidos neste ano em relação a 2018 aumentou mais de 66%. A utilização de cães farejadores e o aumento das ações de inteligência resultaram no acréscimo das ocorrências.

Em 2019, entre janeiro e outubro, foram apreendidas 19,4 toneladas de maconha, 810 quilos de cocaína, 88 quilos de crack, 12 quilos de haxixe, 62 quilos de skunk, além de 39 litros de lança-perfume. No mesmo período do ano anterior, foram apreendidas 10,5 toneladas de maconha, 1,8 tonelada de cocaína; 9 quilos de crack; 11 quilos de haxixe; e dois litros de lança-perfume.