PRF apreende uma tonelada de maconha e 30 quilos de cocaína no Rio

Policiais rodoviários federais apreenderam (14) uma tonelada de maconha e 33 quilos de cocaína que seriam distribuídos em comunidades do Rio . A apreensão ocorreu na rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes faziam a fiscalização da rodovia, quando perceberam uma caminhonete parando no acostamento e dando ré. Quando os policiais iniciaram a perseguição, o motorista acelerou e tentou fugir, jogando o veículo contra as viaturas.

Depois de colidir com o carro da PRF, o motorista da caminhonete correu para o matagal, mas acabou sendo preso depois de buscas pelo local, em parceria com a Polícia Militar. Ele já tinha sido preso por tráfico de drogas em 2012, na Via Dutra.

Na caminhonete, os policiais encontraram vários tabletes da droga em cima dos bancos e na caçamba. O motorista explicou que pegou a droga em Minas Gerais e entregaria o carregamento em São João de Meriti.