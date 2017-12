A carreta foi multada em R$ 6.141,76 (seis mil cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) apreendida e encaminhada ao pátio conveniado da PRF em Coxim/MS, onde permanecerá até a retirada do excesso de peso - Divulgação

Na manhã desta terça-feira (19 de dezembro), na rodovia BR-163 km 734, durante uma de fiscalização com utilização de balança rodoviária da CCR MSvia em Coxim/MS.

Uma carreta bitrem Volvo, com placas de Terenos/MS, carregada com pedrisco, foi verificado que estava com 82.260 kg de PBT (Peso Bruto Total), sendo que para esta configuração de carreta, quando da fiscalização com balança, o limite é de 59.850 kg, caracterizando assim um excesso de peso 22.410 kg.

A carreta foi multada em R$ 6.141,76 (seis mil cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) apreendida e encaminhada ao pátio conveniado da PRF em Coxim/MS, onde permanecerá até a retirada do excesso de peso.

Em 2017, 92 (noventa e dois) veículos de transporte de carga foram autuados por estarem transitando com excesso de peso nas rodovias federais da região Norte do Estado, conforme levantamento realizado pela 6ª Delegacia PRF, com sede em Coxim/MS.

Veja mais em:https://www.prf.gov.br/portal/estados/mato-grosso-do-sul/prf-apreende-mais-uma-carreta-por-excesso-de-peso-em-coxim-ms