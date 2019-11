PRF apreende mais de 40 kg de cocaína na Rodovia Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de sábado, 2, mais de 40 quilos de cocaína em um veículo na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. A cocaína estava escondida no assoalho do veículo. O motorista, de 42 anos e cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Os agentes pararam o carro em uma blitz na via Dutra. Seu único ocupante, o condutor aparentou nervosismo. Segundo a PRF, o homem caiu em contradições quando foi interrogado sobre o motivo de sua de sua viagem, o que levantou suspeitas e levou os policiais a revistar o carro minuciosamente.

Na revista, os agentes encontraram 41,2 quilos da droga, em 40 tabletes. Estavam em um compartimento secreto. Interrogado, o suspeito, de acordo com a PRF, declarou que receberia R$ 10 mil pelo transporte de São Paulo até uma comunidade da capital fluminense.

A ocorrência foi encaminhada para a sede da Polícia Federal na Praça Mauá, no Centro do Rio.