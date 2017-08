PRF apreende maconha, recupera veículo roubado e prende um homem

O carro, juntamente com o condutor e a droga, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia/MS. / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 324,5 kg (trezentos e vinte quatro quilos e quinhentos gramas) de maconha e recuperou um veículo com registro de roubo/furto.

Após a fuga o veículo capotou e o condutor não se feriu

No km 416 da BR-060, em Sidrolândia/MS, os policiais deram ordem de parada ao automóvel Ford/Ecosport com placas aparentes de Goiânia/GO, o motorista não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, capotando o carro alguns quilômetros à frente.

A equipe encontrou vários tabletes de maconha caídos no chão, e no interior do veículo, que totalizaram 324,5 quilos da droga.

O condutor, um homem de 38 anos foi preso.

Foi constatado que o automóvel tinha sinais de adulteração e placa original de Rinópolis/SP, com registro de roubo/furto.

O motorista declarou ter pego a droga em Ponta Porã/MS, levaria até Ipatinga/MG, e lá receberia pelo transporte.

O carro, juntamente com o condutor e a droga, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia/MS.

