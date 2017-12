PRF apreende dois fuzis, uma pistola e quase mil munições no Paraná

Polícia Rodoviária Federal apreende fuzis, uma pistola e mil munições no interior do Paraná - PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da manhã de hoje (03), em Lindoeste, região oeste do Paraná, dois fuzis calibre 5,56 milímetros, uma pistola calibre 9 milímetros com seletor para rajada e 960 munições.

O arsenal estava escondido em um compartimento oculto, dentro do painel de instrumentos de um automóvel Fiat Idea.

Os policiais rodoviários federais abordaram o veículo na BR-163, por volta de 6h40, em frente à unidade operacional da PRF.

O motorista, de 29 anos de idade, foi preso em flagrante. Ele transportava ainda cerca de dois quilos de crack.

Do total de 960 munições, 450 unidades são para fuzil calibre 5,56 milímetros e 510, de calibre 9 milímetros.

Os agentes da PRF encontraram ainda 13 carregadores para fuzil e quatro para pistola.

O preso disse que saiu de Cascavel e que levaria a carga ilícita até Porto Alegre (RS).

A PRF encaminhou a ocorrência para a 15ª Subdivisão da Polícia Civil em Cascavel.

O crime de porte ilegal de arma de fogo tem pena prevista de três a seis anos de prisão. E o crime de tráfico de drogas, de cinco anos a 15 anos.

* Com informações da assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal