PRF apreende cocaína que iria para o Paraná

A droga estava escondida em um encosto de poltrona e no banheiro de um ônibus de viagem que faz a linha Corumbá/Campo Grande.

No início da tarde desta quarta-feira (23), no Km 600 da BR 262, em Miranda/MS, agentes da PRF realizavam fiscalização em um ônibus de viagem que faz a linha Corumbá/Campo Grande, quando perceberam um notório nervosismo em um dos passageiros.

Entrevistado, tal passageiro, um homem, de 42 anos, apresentou diversas informações incomuns, o que gerou uma fundada suspeita nos policiais.

Ao proceder uma revista minuciosa, foi encontrado no encosto da poltrona deste passageiro um invólucro contendo substância entorpecente com característica de cocaína.

Em prosseguimento à revista, os policiais encontraram mais dois invólucros com a mesmo conteúdo ocultados no banheiro do coletivo. Ao todo 1,100 Kg (um quilo e cem gramas) de cocaína foram apreendidos.

Diante dos fatos, o passageiro assumiu que a droga pertencia a ele e que seria levada para a cidade de Apucarana, no Paraná, e que receberia pelo tráfico.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Miranda.

