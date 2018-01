PRF apreende caminhão de combustível com mais de 600 quilos de maconha no Rio

Uma carreta transportando mais de 600 quilos de maconha prensada foi apreendida hoje (29) por agentes da polícia rodoviária federal (PRF) na rodovia Rio-Juiz de Fora (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A droga estava escondida nos tanques de combustível de uma carreta usada para transportar derivados de petróleo.

A carreta estava parada no acostamento, o que chamou a atenção dos policiais. Os agentes ao se aproximarem do motorista, de 40 anos, notaram que ele estava muito nervoso. Em seguida, foi acionado o Grupo de Ações com Cães da PRF, com três cães farejadores treinados para descobrir substância entorpecente. Os cães rapidamente identificaram a presença de droga nos dois tanques de combustível.

O motorista acabou confessando que trouxe a droga do Paraná com destino ao Rio de Janeiro, mas não quis dizer onde entregaria a mercadoria. Os agentes abriram os tanques e encontram 625 quilos de maconha, divididos em centenas de tabletes.

Além do motorista da carreta, foram presos também dois homens de 41 e 42 anos, que em um carro de passeio davam cobertura ao motorista da carreta e acabaram presos em Petrópolis, na região serrana do Rio. Os três foram indiciados pelo crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. O caso foi registrado na delegacia policial de Petrópolis.