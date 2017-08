PRF apreende 400 kg de agrotóxicos na BR-163

Na tarde desta quinta-feira (17), no km 267 da BR-163, em Dourados/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400 kg de agrotóxicos em uma carreta; foi a segunda apreensão do tipo na região. Um homem foi preso.

Policiais encontraram o agrotóxico ao abordar uma carreta Volvo, com placas de Caxias do Sul/RS, atrelado aos semirreboques com placas de Caxias do Sul//RS, e Coimbra/MG, conduzido por um homem, de 47 anos. A carga lícita era de adubos e ocultava o contrabando.

Na carroceria da carreta foram encontrados vários sacos com agrotóxicos contrabandeados, sem qualquer documentação, que totalizou 400 kg (quatrocentos quilos).

O motorista declarou ter sido contratado para transportar o pesticida, da cidade de Mundo Novo/MS, fronteira com o Paraguai, até a cidade de Rondonópolis/MT, e lá receberia pelo transporte.

O preso foi encaminhado com o veículo e a carga para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados/MS, onde foi autuado em flagrante.

