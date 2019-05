PRF apreende 330 mil litros de etanol com fraude em notas no Rio

Policiais rodoviários federais apreenderam na madrugada de hoje (5) mais de 330 mil litros de etanol, na rodovia Washington Luiz (BR-040), na altura de Petrópolis, na região serrana fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes suspeitaram de fraude em documento fiscal.

O combustível estava em oito carretas, cada uma com mais de 40 mil litros de etanol. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o produto seria distribuído em postos de gasolina da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro.

A PRF informou que, durante a abordagem ao comboio, os agentes perceberam diversos indícios de fraudes nas notas fiscais apresentadas e decidiram apreender a mercadoria. A ocorrência foi encaminhada à Receita Estadual.