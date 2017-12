PRF apreende 22 pneus contrabandeados do Paraguai

O condutor, veículo e os pneus foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo/MS - Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira, 19 de dezembro 22 pneus contrabandeados do Paraguai, no km 33 da BR-163, em Eldorado/MS.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Scania/T112 atrelado ao semirreboque V2 Librelato/Cacaencr ambos com placas de Descanso/SC.





Em compartimentos ocultos no motor do caminhão foram encontrados 10 pneus sem documentação fiscal, na cabine do veículo a equipe encontrou 7 pneus com as mesmas características e mais dois pneus novos instalados já no semirreboque foi visualizado 6 pneus novos instalados e um pneu colocado no lugar do estepe. Ao todo somaram-se 22 pneus contrabandeados do Paraguai.

O motorista, de 31 anos, declarou ter adquirido os pneus em Pedro Juan Caballero e levaria para Descanso/SC.

O condutor, veículo e os pneus foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo/MS.

