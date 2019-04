Previsão para esta terça-feira é de mais pancadas de chuva para MS

Divulgação

A previsão do tempo para esta terça-feira (23) em Mato Grosso do Sul é de pancadas de chuva e, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo fica nublado em todo o estado e as temperaturas permanecem estáveis. A umidade relativa do ar pode atingir os 95%.

Para Campo Grande, a previsão é de céu nublado e temperaturas que variam entre 19ºC e 26°C.