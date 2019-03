Previsão é que carnaval tenha movimentado R$ 1,9 bi na capital, diz Bruno Covas

O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), usou sua conta no Twitter para divulgar um balanço preliminar da receita gerada para a capital durante o carnaval. "A previsão é que o nosso carnaval tenha movimentado R$ 1,9 bilhão e nossos hotéis chegaram a 95% de taxa de ocupação", estimou Covas em uma postagem publicada nesta terça-feira, 5. Ele ainda afirmou que o faturamento representa geração de empregos e, por isso, o evento conta com o apoio e organização da Prefeitura.

No domingo, 3, o governador do Estado, João Doria (PSDB), também utilizou a rede social para estimar uma geração de receita na ordem de R$ 3,2 bilhões com o evento, incluindo o faturamento vindo de visitantes à capital e para demais municípios. Em outra postagem no Twitter sobre o carnaval, hoje, Doria não confirmou a projeção, apenas parabenizou a agremiação Mancha Verde pela vitória no desfile das escolas de samba do grupo especial de São Paulo.