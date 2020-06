Previsão é de tempo firme e baixa umidade do ar

Campo Grande (MS) – A sexta-feira (12.6) será de tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. A estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu claro com névoa seca à tarde, e umidade do ar em estado de atenção especialmente a tarde.

As temperaturas podem registrar mínima de 18°C de máxima de 35°C, com tendência a ligeiro declínio. Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 85% e 30%. Para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco, a orientação é ingerir bastante liquido, umidificar ambientes, redobrar atenção com idosos e crianças e evitar aglomerações.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura previstos para Campo Grande e algumas cidades do Estado.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro