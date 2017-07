Previsão é de temperaturas altas e baixa umidade do ar em MS até quinta-feira

Entre está segunda e quinta-feira (de 24 a 27 de julho) as temperaturas em Mato Grosso do Sul devem continuar elevadas, principalmente na parte da tarde, com resfriamento rápido após o pôr do sol. Os índices de umidade relativa do ar também devem permanecer baixos.

A informação é do meteorologista Ernesto Alvin Grammelsbacher, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ele explica que esse quadro ocorre devido a circulação anticiclônica, típica para esta época do ano, que promove “subsidência do ar; inibindo a formação de nuvens profundas, de tempestade”, o que gera “entranhamento de ar mais seco para as camadas mais baixas da atmosfera”.

Para o estado, o Inmet prevê que nesta segunda-feira a mínima fique em 15ºC e a máxima em 33ºC, com a umidade relativa do ar oscilando entre os 30% e os 95% e os ventos ficando entre fracos e moderados.

Já para Campo Grande, o instituto projeta uma umidade relativa do ar ainda mais baixa, entre 20% e 45% e temperatura variando de 19ºC a 29ºC.

