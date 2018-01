Previsão é de domingo com tempo nublado e chuva em MS

Campo Grande (MS) – O tempo permanece de nublado a parcialmente nublado neste domingo (28.1) em Mato Grosso do Sul, de acordo com a previsão, e há possibilidade de chuva.

Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec), pode chover em todas as regiões. Nas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Estado, o risco é de chuva forte.

Para Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 23ºC e a máxima de 26ºC.

Confira também a temperatura prevista para algumas cidades do interior:

Dourados – 22ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Corumbá – 25ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Três Lagoas – 24ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Ponta Porã – 23ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Coxim – 24ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro