Previsão é de chuva, granizo e ventos de até 60 km/h

O tempo continua instável na terça-feira (31) em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de pancadas de chuva com trovoadas, por vezes forte, principalmente no período da tarde. A temperatura mínima é de 20°C e máxima de 31°C, segundo o instituto.

Há também riscos de pequenos estragos, com queda de galhos de árvores e leves alagamentos no sul, sudoeste e centro no estado. Ventos devem chegar até 60 km/h e chover 50 mm por dia. Há possibilidade de granizo também.

Nas regiões norte, leste e Pantanal sul-mato-grossense, precipitações estão previstas pela manhã e tarde, com mais intensidade no segundo período. À noite, o céu fica com névoa úmida.

Em Campo Grande, o dia deve amanhecer chuvoso e condição permanece até o período da tarde, só que com trovoadas. O ceú também fica com névoa úmida ao anoitecer. Temperaturas devem variar entre 21°C e 29°C na capital.

Veja Também

Comentários