Previsão do tempo para o fim de semana

Campo Grande/MS – Neste sábado e domingo (1º e 2/04), a condição é de tempo aberto, sol com nuvens e não há expectativa de chuva em todo o Estado. Uma forte massa de ar polar pode baixar as temperaturas neste fim de semana com maior intensidade nas regiões sul, central e leste do Estado.

A temperatura mínima pode chegar na casa dos 17°C nessas localidades. Nas demais regiões é estimada a mínima na casa dos 21°C. A temperatura máxima não deve passar dos 30°C em todo Mato Grosso do Sul.

Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo

