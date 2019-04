Confira a previsão do tempo desta quarta-feira para Mato Grosso do Sul

As demais áreas poderão ter condição de tempo firme com céu claro a parcialmente nublado - Foto: Ilustração

A quarta-feira (10.4) será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde na região noroeste. As demais áreas poderão ter condição de tempo firme com céu claro a parcialmente nublado. A umidade relativa do ar no Estado varia entre 30 % a 90 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 17 °C a 33 °C.

Confira a variação de temperatura em outros municípios do MS: