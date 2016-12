Previsão é de tempestade em todos os municípios de MS na quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para tempestade em todos municípios de Mato Grosso do Sul na quinta-feira (22) com ventos que podem chegar a 60km/h. A média de chuva prevista é de 50 milímetros e queda de granizo.

De acordo com o Inmet, há risco de pequenos estragos, como queda de galho de árvores e leves alagamentos. Ventos devem variar entre 40km/h e 60km/h. Por isso, o institto recomenda certos cuidados de proteção.

Em Campo Grande, existe a possibilidade de chuva o dia inteiro, com trovoadas no período da tarde e da noite. Céu deve permanecer parcialmente nublado em todos os períodos. Temperaturas devem ficar entre 21°C e 30°C.

Em Água Clara, região leste do estado, chuva deve com mais intensidade à tarde até o anoitecer. Já as temperaturas devem oscilar entre 19°C e 32°C.

Ponta Porã , região sul, e Aquidauana, no Pantanal, devem apresentar as mesmas condições climáticas. Temperaturas ficam entre 19°C e 31°C, e 21°C e 33°C, respectivamente.

Veja Também

Comentários