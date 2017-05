Previsão de temperaturas amenas em todo Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – As áreas de instabilidades devem continuar durante a terça-feira (16.5) deixando o tempo nublado em quase todas as regiões, dando condição as pancadas de chuvas ocorrerem a qualquer hora dia.

No extremo sul do Estado a condição estimada é de sol entre nuvens, sem expectativa de chuva ou geada. Já na parte norte e nordeste, há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

Com entrada de ar polar, as tem. As cidades da região sul podem sentir a queda de temperatura de forma mais expressiva que nas demais áreas.

Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Ivanildo Gonçalves

Veja Também

Comentários