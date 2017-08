Previsão de ressaca segue até esta segunda-feira no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Surfistas aproveitam ondas raras na praia do Flamengo, dentro da Baía de Guanabara, durante ressaca que atinge o litoral do Rio de Janeiro. (Fernando Frazão/Agência Brasil). / Fernando Frazão/Ag. Brasil

Apesar do tempo aberto e sem previsão de chuva, as praias cariocas não estavam convidativas neste fim de semana para turistas e banhistas, por conta da forte ressaca com ondas de até 3,5 metros de altura. O fenômeno atraiu surfistas, que aproveitaram a ressaca até nas praias do Flamengo e da Urca, que ficam dentro da Baía de Guanabara e não costumam “dar onda”. Já a temperatura ficou amena, entre 15 e 28 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),

O alerta da Marinha para ressaca foi publicado na sexta-feira e tem validade até esta segunda-feira (14) às 9h, entre Chuí (RS) e Regência (ES). Por conta disto, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a Ciclovia Tim Maia, entre São Conrado e Barra da Tijuca está fechada desde sexta-feira de manhã. No ano passado, fortes ondas derrubaram parte da estrutura, causando a morte de duas pessoas.

A prefeitura recomenda que as pessoas não permaneçam em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca; respeitem o fechamento da ciclovia; e evitem navegar, inclusive os pescadores.

Segundo o serviço Alerta Rio da prefeitura, caso haja ocorrência de chuvas e ventos fortes, a recomendação é que quem estiver na rua não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas, e evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes ou escadas. Deve-se ainda evitar a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar; ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção; e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Para esta segunda-feira, a previsão do Imnet é de temperatura em elevação, com mínima de 15 e máxima de 33 graus, com céu parcialmente nublado a nublado e ventos fracos a moderado com rajadas. Na terça-feira, há probabilidade de chuvas isoladas.

Veja Também

Comentários