Previsão de quinta-feira chuvosa em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Áreas de instabilidades voltam a se formar em Mato Grosso do Sul deixando o tempo nublado com chuva em todo o Estado, especialmente no Centro-Sul e no Leste, com acumulados significativos.

A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40% e as temperaturas no Estado devem oscilar de 18ºC a 34ºC. As informações são do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS). Confira o mapa:

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues