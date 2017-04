Previsão de chuva se mantém nesta sexta-feira em SP

As áreas de instabilidade permanecem sobre o Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 7, e há previsão de chuva com intensidade de fraca a moderada durante todo o dia, mas não tão intensa quanto na noite de quinta-feira, 6, e madrugada de sexta.

Em várias áreas da capital paulista, choveu mais de 100 milímetros em 24 horas, mais do que a média prevista para todo o mês de abril. Pelo histórico de medições do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a média de chuva para abril na capital paulista é de 73 mm.

Das 9 horas de quinta até às 9 horas de sexta, choveu 106,8 mm na Vila Prudente, na zona leste do município, 100 mm no centro da cidade, 94,7 mm na Freguesia do Ó, na zona norte da capital, e 93,2 mm na Vila Mariana, na zona sul. A chuva forte e concentrada em pouco tempo fez com que córregos e rios transbordassem.

A região da Marginal Tietê e rodovias de acesso à zona norte concentraram o maior número de interdições, até em torno das 8 horas da manhã. De acordo com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorin, as áreas de instabilidade se enfraquecem no sábado e o fim de semana será com sol em quase todo o Estado de São Paulo.

No sábado, a temperatura na cidade ainda fica amena e pode variar de 19ºC a 27ºC. No litoral, na Grande São Paulo e no sul do Estado, a expectativa é de sol com muitas nuvens e há previsão de chuva fraca a qualquer momento.

Para o domingo, a sensação será de calor na capital paulista, com mínima de 18ºC e máxima de 28ºC. No litoral, na Grande São Paulo e no sul do Estado, será mantida a previsão de sol com muitas nuvens, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia.

