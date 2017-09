Previsão de chuva para o fim da tarde pode trazer alívio neste domingo

O calor intenso continua nesta semana em Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o domingo (24) será quente com os termômetros marcando a máxima de 39 ºC. Apesar disso, a previsão mostra que a chuva pode chegar e trazer alívio para quem tem sofrido com a baixa umidade do ar.

Em Campo Grande, o céu amanheceu claro e previsão de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no período da tarde. A temperatura máxima na cidade deve ficar na casa dos 35ºC e umidade relativa do ar mínima em 30%.

