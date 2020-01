Previsão de chuva e calor para a tarde de hoje em Campo Grande

Máxima prevista é de 34ºC - Divulgação

A tarde desta segunda-feira (20) será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o Estado, mas principalmente na região noroeste. Nas demais áreas o tempo pode começar a mudar no período da tarde.

A umidade relativa do ar poderá variar entre 50% a 100% e as temperaturas em Mato Grosso do Sul ficam entre 20°C e 34°C.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima esperada em Campo Grande é de 23°C e a máxima não deve ultrapassar os 32°C.