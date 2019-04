Previsão de céu parcialmente nublado em todo o MS nesta quarta-feira

Previsão para esta quarta-feira (24) é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas - Foto: Divulgação

Previsão para esta quarta-feira (24) é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas nas regiões: pantaneira, central, sul e sudoeste do Estado. Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec) as demais áreas seguirão com céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 30 % a 95 % e as temperaturas variam entre de 18 °C e 36 °C.

Na Capital a previsão é de pancadas de chuvas em algumas regiões e as temperaturas variam entre 22°C e 30°C.

Confira no mapa mais detalhes: