As temperaturas se mantêm elevadas em todo o estado, a mínina é de 21ºC e a máxima de 39ºC - (Reprodução/Internet)

A quinta-feira (20.12) deve ser de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Com a formação de nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva com trovoadas poderão ocorrer de forma isolada, especialmente, a partir da tarde.

A umidade relativa do ar no Estado pode variar de 85% a 30% e as temperaturas oscilam entre 22°C a 39°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Confira o mapa.