Previsão chuva apenas na região norte nesta segunda-feira

Início da semana pode ser com céu parcialmente nublado a claro em todas as áreas e sem expectativa de chuva. Possibilidade para pancadas de chuva isoladas apenas na parte Norte de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar no Estado pode variar entre 85% a 40% e as temperaturas poderão ficar amenas pela manhã em torno de 16°C e à tarde com elevação de até 37°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.