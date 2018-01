Preta Gil é a nova embaixadora de marca de cosméticos

Segundo a gerente de marketing Kamila Fonseca, escolher a Preta Gil aconteceu de maneira natural - Foto: Diário do Nordeste

Salon Line, referência no mercado de cosméticos capilares, nomeia Preta Gil, uma das maiores personalidades do país, como Embaixadora Mãe para 2018. A marca defende diversos temas desde o empoderamento feminino a desmistificação de uma beleza padrão, e tem como slogan o mote ´Transforme-se em Você´ com a proposta de incentivar as pessoas a serem o que desejam, oferecendo produtos para todos os tipos de cabelo e que possam chegar o mais próximo da sua beleza natural.

Segundo a gerente de marketing Kamila Fonseca, escolher a Preta Gil aconteceu de maneira natural. “Ao pensar no posicionamento da marca notamos na Preta uma mulher, mãe, avó, esposa, amiga e profissional que defende a bandeira da diversidade, além de estimular a beleza de cada e aceitar a todos, o mesmo caminho que a Salon Line trilhou até agora”, comenta.

Quanto ao convite a cantora declarou, “Já sofri preconceito até pelo meu cabelo ser naturalmente liso. Eu tive a maior sorte de ter nascido neste tempo, e viver neste atual momento de transformação, e agora estou feliz com esse encontro com a Salon Line que transcende a idéia meramente comercial de marca, ela dá voz para uma geração que está se encontrando e se aceitando”. A parceria começa em grande celebração, Salon Line estará presente em todos os momentos da Preta Gil neste carnaval, de Blocos no Rio de Janeiro ao Camarote EXPRESSO 2222 em Salvador. Os foliões vão contar com ativações da marca, espaços dedicados a beleza e muita curtição durante todo o período.

Preta Gil recebe o título de ‘Embaixadora Mãe’ e encabeça o time de embaixadoras da Salon Line. A linha #todecacho conta com a funkeira Ludmilla que passou pela transição capilar em 2017. Meu Liso é representado pela apresentadora Rafa Brites e influenciadora Nati Vozza. Além de 31 grandes nomes do mundo digital, principal canal de comunicação e com forte atuação da marca.

Com mais de duas décadas de experiência, a Salon Line está entre os maiores fabricantes de cosméticos do Brasil e é líder de transformação há mais de 8 anos, mas foi nos últimos anos que se tornou líder também em tratamento para cabelos crespos, ondulados e cacheados. Entre suas linhas de maior sucesso, estão #todecacho, a primeira linha do Brasil a usar uma hashtag como o próprio nome, S.O.S Cachose S.O.S Bomba de Vitaminas. Além disso, a Salon Line possui um portfólio completo com mais de 400 produtos para todos os tipos de cabelos e lança aproximadamente 100 produtos por ano. Hoje, a marca pode ser encontrada em mais de 300 mil pontos de venda em todo o Brasil.