Prestes a deixar o cargo de procurador-geral da República, Rodrigo Janot é homenageado

O presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Rodrigo Janot, foi homenageado pelo Plenário na manhã desta terça-feira, 8 de agosto, durante a 15ª Sessão Ordinária de 2017. O evento marcou a última sessão com a participação de conselheiros cujos mandatos terminam nesta semana.

Rodrigo Janot, que deixará o cargo de presidente do CNMP e de procurador-geral da República no dia 18 de setembro, destacou que foi uma honra e privilégio trabalhar com os conselheiros. “Aos que nos deixam, desejo bom retorno. Aos que chegam, espero que dediquem energia, força e entendimento equilibrado nos trabalhos”.

O corregedor nacional do Ministério Público, Cláudio Portela, agradeceu pelo apoio que a Presidência do Conselho deu à Corregedoria. Na oportunidade, Portela entregou-lhe relatório de gestão da Corregedoria Nacional do MP no biênio 2015-2017.

Por sua vez, o decano do CNMP, conselheiro Antônio Duarte, manifestou respeito e admiração pelo trabalho exercido pelo presidente no Conselho e na Procuradoria-Geral da República. “Vamos lançar hoje o livro ‘Memória do CNMP: relatos de 12 anos’. Falta um capítulo: o da trajetória de Vossa Excelência, que é um grande exemplo. E os grandes exemplos merecem ser registrados”.

O conselheiro Marcelo Ferra agradeceu a Janot e o parabenizou pela condução à frente do CNMP. “Tivemos sempre aqui um relacionamento harmônico. As divergências ocorrem aqui no Plenário, mas nunca as misturamos com a vida fora daqui”.

Para o conselheiro Esdras Dantas, o colegiado só sobressaiu graças à liderança de Janot, “que organizou e deu atenção especial à instituição. O trabalho de Vossa Excelência está sendo notado e apreciado por todo o MP brasileiro”.

De acordo com o conselheiro Walter Agra, Janot sempre procurou estar presente a todas as sessões plenárias. “Se muito fizemos, foi Vossa Excelência quem nos conduziu. Um dos melhores representantes do MP de que se tem notícia”, complementou.

Já o conselheiro Fábio George Cruz da Nóbrega afirmou que a passagem de Janot pelo Conselho representa o alcance do nível de excelência. O conselheiro Gustavo Rocha também elogiou Janot e salientou que a próxima composição terá o trabalho de manter o aprimoramento do Ministério Público.

O conselheiro Otavio Brito Lopes aderiu às palavras dos demais conselheiros e complementou que “é unânime o clima de cordialidade, respeito e amizade no Conselho. E isso tem muito a ver com a liderança de Janot”.

Por sua vez, o conselheiro Fábio Stica salientou que o convívio harmônico do Plenário se deve à condução de Janot, “que sempre agiu com respeito e com tranquilidade”. O conselheiro Orlando Rochadel afirmou que Janot “deu todas as condições para os conselheiros trabalharem, por meio do seu espírito de diálogo e de liderança”.

O conselheiro Sérgio Ricardo asseverou que Janot é referência para o Ministério Público e para a sociedade brasileira. O conselheiro Valter Shuenquener acrescentou que Janot se preocupa com a coisa pública. “Todos temos muito orgulho de conviver com Vossa Excelência, um homem público que tem feito a diferença neste país”.

Janot recebeu homenagens, também, do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho. “Vossa Excelência deu outra dimensão ao cargo de presidente do CNMP. A ANPR reconhece o esforço e o trabalho exercidos por Vossa Excelência e pela atual composição”.

Encerram-se nesta semana os mandatos dos conselheiros Cláudio Portela, Antônio Duarte, Marcelo Ferra, Esdras Dantas, Walter Agra, Otavio Brito Lopes e Sérgio Ricardo de Souza. Os mandatos dos conselheiros Fábio Stica e Orlando Rochadel também vencem nesta semana, mas eles serão reconduzidos ao cargo para mais um biênio.

