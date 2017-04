Prestação de serviço em comunidade carente por médico recém-formado será debatida

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) fará uma audiência pública na quarta-feira (19) para instruir a análise do Projeto de Lei do Senado (PLS) 168/2012, que cria o chamado “exercício social da medicina”.

De acordo com o projeto, do senador Cristovam Buarque (PPS-DF), o médico recém-formado em universidade pública ou privada com financiamento público terá que prestar, durante dois anos, serviços na especialidade médica que escolheu em municípios com menos de 30 mil habitantes ou em comunidades carentes de regiões metropolitanas.

Para o debate, foram convidados representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Conselho Federal de Medicina e do Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde.

A audiência pública foi proposta pelo senador Paulo Paim (PT-RS), relator do projeto na CE.

Participação

Mais de 4,5 mil pessoas já opinaram sobre o projeto por meio do portal e-Cidadania. A maioria - 3,6 mil - é contra a proposta, enquanto 830 apoiam a ideia.

A reunião acontece no plenário 15 da Ala Senador Alexandre Costa a partir das 11h.

