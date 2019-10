Presos no Rio dois acusados de estelionato e lavagem de dinheiro

Em operação nesta quinta-feira (10), o Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu os líderes de uma quadrilha envolvida em crimes de estelionato, contra a ordem econômica e as relações de consumo e lavagem de dinheiro. Os presos foram os empresários Roniel Cardoso dos Santos, encontrado em casa, no bairro do Anil, em Jacarepaguá, e Charleylson Bezerra da Silva, que estava no Nordeste.



A ação inclui o sequestro dos bens e contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, no valor de quase R$ 50 milhões. Foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e 36 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, no Maranhão, em Brasília e em São Paulo.



A investigação apontou ainda o envolvimento dos empresários Gabriel Almeida Piquet de Oliveira, Luciene Assunção Silva e Luana Cardoso e de mais sete pessoas nos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A quadrilha procurava servidores públicos, principalmente aposentados e pensionistas, para que fizessem empréstimos consignados e aplicassem o valor em investimentos fictícios, com a promessa de ganhos vultosos e incompatíveis com a realidade do mercado.



A quadrilha pagava às vítimas pequenos lucros do suposto investimento nos primeiros meses, mas depois as lesava, sem devolver todo o montante aplicado. Para atrair clientes, o grupo exibia as empresas em redes sociais, com anúncio de lucros muito acima dos de mercado, e atraía investidores com a oferta de aplicações sedutoras.