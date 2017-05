Presos na 4ª fase da Lama Asfáltica são levados para Centro de Triagem em Campo Grande

A?ndré Luiz Cance, ex-secretário adjunto de Fazenda do Estado no governo de André Puccinelli, e o empresário Mirched Jafar Júnior, dono da Gráfica Alvorada, presos na 4ª fase da operação Lama Asfáltica, na quinta-feira (11), foram levados para o Centro de Triagem do Complexo Penitenciário de Campo Grande nesta sexta-feira (12). Eles haviam passado a última noite na sede da Polícia Federal.

Os advogados dos investigados informaram que vão entrar com habeas corpus.

O Centro de Triagem é para onde são levadas pessoas que têm curso superior ou que sejam funcionárias públicas. A prisão dos dois é preventiva, sem prazo determinado. O terceiro mandado de prisão ainda não foi cumprido.

Jodascil da Silva Lopes, que trabalhava na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, também na gestão de André Pulccinelli, é considerado foragido. A TV Morena não conseguiu contato com a defesa dele.

A operação

Máquinas de Lama é relacionada à fraude em licitações e corrupção com dinheiro público e é desdobramento de outras três, realizadas entre 2015 e 2016: Lama Asfáltica, Fazendas de Lama e Aviões de Lama. A suspeita é que o prejuízo aos cofres públicos seja de R$ 150 milhões, somente com fraudes detectadas nesta 4ª fase de investigação de desvios de recursos destinados a serviços e compras públicas, entre eles de obras em rodovias e aquisição de livros.

Policiais estiveram no apartamento de Puccinelli, no bairro Jardim dos Estados, e o levaram em viatura caracterizada à Superintendência da PF. Foi cumprido mandado de condução coercitiva. Há um ano teve busca e apreensão no apartamento dele, no âmbito da operação Fazendas de Lama.

Na quinta-feira, policiais e servidores da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal foram também à Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado de Educação, ambas no Parque dos Poderes, à casa do filho do ex-governador, fazendas, à empresas de informática, frigorífico e residências.

Fraude

Conforme a PF, os alvos direcionavam licitações públicas, superfaturavam obras, faziam aquisição fictícia ou ilícita de produtos e corrompiam agentes públicos. Os recursos desviados resultaram em lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com a PF, investigações revelaram que a fraude em licitações e superfaturamento de obras eram feitas com documentos falsos para justificar a continuidade e o aditamento de contratos, com a conivência de servidores públicos, e para obtenção de benefícios e isenções fiscais.

Os valores repassados como propina eram justificados, principalmente, com o aluguel de máquinas. Daí o nome da operação.

Outras operações

A primeira operação da PF sobre desvio de dinheiro público em gestões anteriores do governo do Estado foi deflagrada em 9 de julho de 2015. A ação apurava fraude em obras públicas. Em uma delas, grama que deveria ser plantada ao longo de três rodovias era substituída por capim. Todos os investigados negaram as acusações.

Em 10 de maio de 2016 a segunda fase da investigação: a operação Fazendas de Lama. Esta foi a primeira vez que a PF esteve na casa do ex-governador André Puccinelli. Investigação da PF, CGU e Receita indicaram que o dinheiro obtido com corrupção foi usado para compra de fazendas, daí o nome da ação.

Em julho de 2016 CGU, Receita e PF deflagraram a terceira fase da operação: a Aviões de Lama. Apurações apontaram que os investigados sobre corrupção estavam revendendo bens de alto valor e dividindo o dinheiro com diversas pessoas, com objetivo de ocultar a origem.

Veja Também

Comentários