Presos internados em hospital de custódia vão à praia em Sergipe

Presos internados em um hospital de custódia de Sergipe foram à praia na manhã desta quarta-feira, 15. O passeio, que reuniu 15 detentos, teve a vigilância de agentes penitenciários, assistentes sociais, psicólogos e diretores da unidade.

Segundo a Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), a ida à praia faz parte de um projeto terapêutico de ressocialização dos internos do Hospital de Custódia e Tratamento Penitenciário de Sergipe (HCTP). O passeio foi autorizada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Os presos, selecionados por funcionários do HCTP, foram levados à Atalaia, em Aracaju, em um micro-ônibus da Sejuc e lá, sob supervisão, aproveitaram a manhã de quarta ao ar livre, "tomaram banho de mar, cantaram e se refrescaram com refrigerantes e picolés". Segundo a Sejuc, para um deles, foi o primeiro contato com o mar.

De acordo com a Secretaria, 16 profissionais acompanharam a atividade, com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

