Presos explodem muro e fogem de prisão no Tocantins

Um grupo de detentos usou bombas de dinamite para explodir um muro e fugir da Casa de Prisão Provisória de Palmas, no Tocantis, na noite desse domingo, 5. Conforme a Polícia Militar (PM), onze homens escaparam e três haviam sido recapturados até o início desta segunda-feira, 6.

As polícias militar e civil iniciaram operação de busca aos fugitivos na região. A casa prisional é uma das maiores do Estado e uma das duas administradas pela empresa Umanizzare Gestão Prisional e Serviços Ltda.

No início do ano, o Ministério Público denunciou que o presídio tinha lotação de 145%. Quase 700 pessoas eram abrigadas no loca, com capacidade para 260.