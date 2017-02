Presos da Lava Jato são populares entre foliões

Fantasias de presos das últimas fases da Lava Jato proliferam no bloco Escravos da Mauá. O ex-governador Sérgio Cabral, a ex-primeira dama Adriana Ancelmo e o empresário Eike Batista são populares entre os foliões. "A gente deu uma fugidinha da prisão esse fim de semana só pra curtir. Não deu para trazer todas as joias, né? A gente vai vender algumas para comprar as cervejinhas", brincou a turismóloga Andreia Menezes.

"As joias todas foram assinadas por Antonio Bernardes", completou a amiga, a servidora pública Patrícia Carvalho, referindo-se ao joalheiro que era um dos preferidos do casal Cabral e Adriana para a compra de joias sem notas fiscais e com pagamento em dinheiro, de acordo com denúncia do Ministério Público Federal. Adrianas, Sérgios e Eikes estão desfilando neste momento em frente à Justiça Federal.

A artista Baby Bittencourt chegou a pintar as solas do sapato de vermelho, em alusão à marca registrada dos sapatos Christian Louboutin, que Adriana Ancelmo costumava usar. "Fizemos uma grande homenagem a Eike e Adriana. Dei uma joia para Adriana. Sou amigo do Serginho, meu companheiro de moradia", brincou Flavio Bittencourt, que levava no pescoço um passaporte da União Europeia, como o que Eike Batista usou para deixar o país às vésperas da operação da Polícia Federal para prendê-lo.

