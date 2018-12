Preso rouba arma em delegacia, fere policial e mata homem

Um homem levado preso para a Delegacia da Lapa (5ª DP), no centro do Rio de Janeiro, roubou a arma de um policial, feriu um agente da Polícia Civil, matou um homem que estava registrando uma ocorrência e fugiu. Em seguida, o preso foi baleado por agentes no meio da rua. Nenhuma das vítimas teve seu nome divulgado.

O homem que fugiu seria um ex-policial militar do Rio Grande do Norte, afastado da corporação por problemas psiquiátricos. Ele havia sido preso por policiais militares por provocar tumulto no Aeroporto Santos Dumont. Quando estava prestando depoimento na delegacia, ele roubou a arma de um policial e deu vários tiros dentro da delegacia. Os tiros atingiram um agente da Polícia Civil foi atingido e um homem que estava registrando uma ocorrência da qual foi vítima, que acabou morrendo.

Depois de fugir da delegacia, o homem tentou roubar uma moto, mas foi encurralado por policiais civis na esquina da Rua da Relação com a Gomes Freire.

No meio do tiroteio, o foragido se abrigou, por um tempo, atrás da moto. Quando saiu de trás da moto para fugir dos tiros, foi atingido na cabeça.

Baleado, o homem ficou deitado na rua sem atendimento e teve que esperar uma hora e meia até que fosse socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.