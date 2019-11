Preso líder da quadrilha que furtava petróleo de dutos da Transpetro

Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados prenderam nesta quinta-feira (7) Franz Dias Costa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, apontado como líder da organização criminosa acusada de praticar furto de petróleo e derivados dos dutos da Transpetro, no norte fluminense.

A prisão faz parte da Operação Sete Capitães desencadeada pela delegacia especializada há dois dias. Na primeira fase da operação, cinco integrantes da quadrilha foram presos.

De acordo com as investigações, que tiveram início há 10 meses, os criminosos localizavam os dutos de petróleo bruto e faziam uma derivação clandestina [chamada trepanação] por onde desviavam o produto. A polícia apurou que o petróleo furtado era enviado em caminhões-tanque com capacidade de 50 mil litros para municípios do estado do Paraná.

