Preso foragido durante rebelião em Altamira é capturado

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) confirmou a captura de um preso que escapou durante o motim ocorrido no Centro de Recuperação Regional de Altamira, na madrugada de ontem (18). Segundo a pasta, o detento, que era o único foragido, foi localizado já na noite de ontem, na rodoviária interestadual do município, a cerca de 9 quilômetros da unidade prisional.

Envolvendo 120 detentos, a rebelião, que teve início por volta da 1h30 da madrugada, decorreu de uma tentativa de fuga frustrada. De acordo com a secretaria, um grupo de 16 detentos foi surpreendido por agentes carcerários ao tentar fugir por uma janela de ventilação e correu em direção a outro bloco da unidade. Na ala, o grupo amotinado incendiou a sala do gerador de energia e o galpão de alojamento, onde estão 48 presos em regime semiaberto. Durante o motim, os detentos reivindicaram rapidez na análise dos processos penais pela Justiça.

Seis detentos foram mortos por outros presos e um morreu carbonizado. Outros três detentos tiveram ferimentos e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento do município. Além de estragos a celas e grades, foram depredadas áreas da enfermaria e da secretaria.

Segundo a Susipe, a unidade prisional tem capacidade para 208 presos e, atualmente, custodia 374. A pasta também informou à Agência Brasil que a equipe da Polícia Militar responsável pela segurança do local foi reforçada após o ocorrido, mas não confirmou a hipótese de o episódio ter ligação com facções criminosas.

Do início do ano até o momento, foram registradas 40 tentativas de fuga de presos em todo o estado, sendo computadas somente as ocorrências que envolvem a mobilização de policiais e esquemas de fuga mais complexos, como a escavação de túneis. A secretaria não informou qual a proporção de presos provisórios em relação ao total da população carcerária na unidade.