Preso às ferragens, motorista de caminhão morre após queda de passarela no Rio

A queda de uma passarela sobre um caminhão na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, matou o motorista do veículo, que ficou preso entre as ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem, cuja identidade não foi revelada, morreu no local do acidente,

Desde a ocorrência, pouco depois das 14h, a avenida está fechada nos dois sentidos, e equipes da prefeitura trabalham na desmontagem da estrutura, para que o tráfego possa ser liberado.

A via é a principal ligação entre o centro da cidade e regiões da zona norte, zona oeste e Baixada Fluminense, e a prefeitura recomenda que a população dê preferência ao metrô, trem e BRT para retornar para casa.

A interrupção do trânsito causa congestionamentos na região, e a cidade entrou em estágio de atenção. Além do bloqueio na Avenida Brasil, há recomendação para evitar o trecho da Linha Amarela próximo á Cidade de Deus, devido a uma operação policial nas proximidades.

Para melhorar a fluidez do trânsito nos arredores da Avenida Brasil, a Guarda Municipal reforçou a atuação no Largo de Benfica e nos cruzamentos da Avenida. Pastor M Luther King Jr. com a Avenida Monsenhor Félix e com a Estrada do Colégio.

Como a Avenida Brasil é a via em que os caminhões podem trafegar para ter acesso a rodovias como a Dutra e a Washington Luiz e à Ponte Rio-Niterói, foi liberado o trânsito nesses veículos na Linha Vermelha, principal alternativa entre a Baixada Fluminense e o centro do Rio de Janeiro. Entretanto, a via também apresenta trânsito congestionado.